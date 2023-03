Operário encara Coxim por vaga nas quartas de final

Operário e Coxim entram em campo na noite desta quarta-feira (8), às 20h, no estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. A partida, atrasada da sétima rodada, vale vaga nas quartas de final no Campeonato sul-mato-grossense.

O Galo está em terceiro lugar no grupo, com seis pontos, e precisa vencer para manter suas chances de terminar em segundo lugar e garantir sua classificação antecipada. Isso ocorreria antes da partida contra o CRB pela Copa do Brasil.

Já o Coxim, com cinco pontos, se classifica em caso de vitória e livra a chance de rebaixamento de vez. Em caso de empate ou derrota, a equipe terá apenas mais um jogo para somar pontos, ainda dependendo apenas de si.

No grupo A, tanto Costa Rica quanto Serc já têm sua vaga garantida para a segunda fase. Enquanto isso, pelo grupo B, Dourados, Novo e Aquidauanense já têm suas vagas garantidas para o mata-mata. A última vaga será disputada entre Ivinhema e Operário de Caarapó, que também vão lutar para evitar o rebaixamento para a segunda divisão de 2024.

Os ingressos podem ser adquiridos no Clube Campestre Ipê – localizado na rua Dr Eduardo Olimpio Machado, número 300, e na bilheteria do estádio que estará aberta a partir das 18h. Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, as torcedoras que estiverem usando camisa do Operário, poderão entrar gratuitamente.

