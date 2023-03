Com fila quilométrica, população madruga em fila de bazar com itens a partir de R$ 8

Com itens a partir de R$ 8 reais, diversas pessoas madrugaram na fila do bazar da AACCMS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul), e horas antes de abrir o local já estava com fila de dobrar o quarteirão. A ação, denominada “Feirão Delas”, é realizada em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira (8) e ficará aberto até as 17h, no auditório da instituição, na Avenida Ernesto Geisel com rua bairro Orpheu Baís, 3475.

De acordo com a diretora suplente da AACCMS, Auxiliadora Freire, o feirão é uma forma de conseguir suprir os altos custos da instituição. “Ele é para arrecadar assistência a casa de apoio. Com a casa de apoio a gente gasta, mensalmente, R$ 300.000,00: nós temos água, luz, transporte, medicamentos que muitas vezes o SUS (Sistema Único de Saúde) não cobre, nós compramos para as crianças. Toda a renda desses eventos é para Casa de Apoio”. São mais de 4 mil peças disponíveis.

Entre os itens disponíveis estão roupas femininas, masculinas, íntimas, infantis, artigos de bebe, acessórios, brinquedos, sapatos, além de cama mesa e banho. “Geralmente a gente faz dois feirões durante o ano, um no começo e outro no segundo semestre. Nós recebemos doações, de sapato, bolsas, eletrodomésticos, tudo, é só ligar na AACC que a gente recolhe ou passar aqui e fazer doação e entregar”, explica a diretora da instituição. Ela ainda disse que há diversas pessoas que vão até o bazar e comprar peças por atacado, para revender em brechós próprios.

Para a aposentada Amador Nunes de Menezes, o bazar é uma boa oportunidade de garantir os melhores preços e economizar nas compras. “Eu amo brechó, porque as coisas são mais baratinhas e economiza mais o nosso dinheiro, já que o salário é curto, ajuda bastante. E ajudo eles também né. Vou comprar uns dois vestidos para mim, e umas bijuterias para mim”.

Já a dona de Casa Neura Carpes, comenta que é a primeira vez que vai até o bazar, mas espera encontrar coisas boas. “Vim por causa da minha nora, que está vindo de Ponta Porã, então pensei em vir cedo. É a primeira vez que venho, então vou ver o que tem para comprar, me falaram que é bom”, disse.

Não há limite de peças para compra e nem tempo máximo para escolher as peças, porém, devido a demanda, entram 40 pessoas por vez no local. Além disso, há mais dois espaços de bazar, com peças novas e seminovas.



Serviço

O Feirão Delas será realizado no dia oito de março, das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço no auditório da instituição, na Avenida Ernesto Geisel com rua bairro Orpheu Baís, 3475. Todas as peças à venda no auditório da instituição custarão apenas 8 reais cada. Itens do Bazar terão 20% de desconto. Aceitamos pagamentos em dinheiro, pix, cartões de débito e crédito, com parcelamento em compras a partir de R$100. Informações: (67) 3322 8000.

Com informações da repórter Amanda Gonzalez.

bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc bazar aacc

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.