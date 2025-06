Receita Federal alerta para novos golpes com falsas promessas de restituição do IR

Com o início dos pagamentos da restituição do Imposto de Renda 2025, que começou em 30 de maio e segue até setembro em lotes mensais, criminosos têm intensificado tentativas de fraude por meio de e-mails falsos que simulam comunicações oficiais da Receita Federal. A prática, que inclui o uso de logotipos, linguagem técnica e endereços semelhantes aos do governo, tem como objetivo roubar dados bancários e informações pessoais dos contribuintes.

Os golpes se aproveitam do período de restituição para enganar vítimas com mensagens que prometem agilizar o pagamento ou informam supostas pendências, como “CPF irregular”, “irregularidade detectada” ou “pendência identificada”. Essas mensagens geralmente contêm links que direcionam para páginas falsas, muitas vezes semelhantes ao portal gov.br. Ao inserir login e senha, o usuário entrega suas credenciais diretamente aos golpistas.

Além disso, os criminosos utilizam a técnica conhecida como “spoofing”, que permite forjar o remetente do e-mail, fazendo com que a mensagem aparente ter sido enviada por um endereço oficial, como, por exemplo, [email protected]. A Receita alerta que domínios desse tipo servem exclusivamente para responder demandas já registradas pelos contribuintes, e nunca são usados para cobranças ou avisos proativos.

A Receita Federal enfatiza que nunca envia e-mails com anexos, links ou pedidos de confirmação de dados. A restituição é depositada diretamente na conta bancária informada na declaração, seguindo o cronograma oficial. Todas as consultas legítimas devem ser feitas exclusivamente pelo Portal e-CAC ou pelo aplicativo da Receita.

Quem receber mensagens suspeitas por e-mail, SMS, WhatsApp ou redes sociais deve ignorar o conteúdo, não clicar em links, não abrir anexos e denunciá-las como spam. Se o contribuinte já tiver fornecido dados sensíveis, é recomendado que troque imediatamente suas senhas (gov.br, e-mail, bancos etc.) e registre um boletim de ocorrência.

Os próximos lotes da restituição estão previstos para 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro. Para saber se há valores a receber, basta acessar o site oficial da Receita, informar o CPF, a data de nascimento e o ano-base 2025. Se constar a mensagem “em fila de restituição”, o pagamento será feito automaticamente na conta indicada.

O órgão reforça que toda comunicação com os contribuintes ocorre exclusivamente por meio do e-CAC ou, em casos específicos, via carta registrada com aviso de recebimento. Qualquer abordagem diferente pode ser tentativa de golpe.