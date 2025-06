João Fonseca estreia contra Zizou Bergs no ATP 250 de Eastbourne após entrada de última hora

João Fonseca, número 57 do ranking da ATP, garantiu vaga de última hora na chave principal do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O brasileiro foi beneficiado pelas desistências de seis tenistas mais bem colocados, entre eles, Matteo Arnaldi, Marcos Giron e Lorenzo Sonego, e ficou com a última vaga disponível entre os classificados por ranking.

Na estreia, Fonseca enfrentará o belga Zizou Bergs, atual número 49 do mundo. O confronto ainda não tem data e horário definidos, mas marca o último compromisso do jovem tenista antes de disputar Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

O belga de 26 anos vive boa fase e recentemente foi vice-campeão do ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, também disputado em grama. Apesar de ter sido eliminado na primeira rodada de Roland Garros, Bergs chega confiante para o torneio britânico.

Já Fonseca, de 17 anos, busca sua primeira vitória em quadras de grama em torneios de nível ATP. Em 2023, sofreu duas derrotas nesse tipo de superfície e, neste ano, foi superado logo na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, após duelo equilibrado contra o italiano Flavio Cobolli.

Disputado sobre grama, o torneio de Eastbourne é considerado uma das últimas oportunidades para adaptação antes do Grand Slam britânico, onde Fonseca tentará avançar mais uma vez no circuito profissional.