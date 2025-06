Ópera francesa e filme de Béziat serão apresentados na próxima terça-feira na UFMS

Unindo música e cinema e celebrando a cultura francesa no Brasil, a Aginter (Agência de Internacionalização) e o Progeli (Programa de Extensão de Ensino de Línguas) da UFMS proporcionam na próxima terça-feira, 24, a partir das 18h30, no auditório Arquiteto Jurandir S. Nogueira, na Cidade Universitária, a apresentação de um trecho da ópera-balé Les Indes Galantes, do compositor barroco Jean-Philippe Rameau, e a exibição do filme Indes Galantes, do cineasta francês Philippe Béziat. O encontro, que faz parte das comemorações da Fête de la Musique 2025, é gratuito e aberto a toda a comunidade universitária.

Considerada a obra-prima do barroco francês, Rameau traduziu em Les Indes Galantes a sua visão estilística e também o espírito do iluminismo da época, abordando em seus quatro atos temas como amor, encontro entre culturas e harmonia entre os povos. Para o Fête de la Musique, o professor da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação Marcelo Fernandes fará uma apresentação especial, adaptando dois trechos mais emblemáticos da ópera: Minueto e Finale (versão para cravo).

Após a performance, o longa-metragem Indes Galantes, uma adaptação da obra de Rameau na Ópera da Bastilha, em Paris, será exibido, combinando no mesmo produto audiovisual cantores líricos e dançarinos de hip-hop e krump e estabelecendo um diálogo entre música clássica e as expressões urbanas contemporâneas.

Conforme explica o professor assistente de Francês da Aginter, Loïc Le Morvan, ambas as programações falam diretamente sobre dar abertura ao novo, ao diferente, reforçando a mistura e ressignificando o sentimento de pertencimento. “De uma maneira idealizada, a ópera Les Indes Galantes já tratava de encontros entre culturas e da possibilidade de harmonia entre os povos. Já o filme pega essa ideia e atualiza totalmente: coloca no palco da Ópera da Bastilha dançarinos de hip-hop, de krump, jovens de periferia, gente que talvez nunca tivesse se visto representada nesse tipo de espaço. De um lado, a música clássica. Do outro, as expressões contemporâneas. E tudo isso junto em completo diálogo. Ou seja, é uma ponte entre o clássico e o urbano, o erudito e o popular, o passado e o presente”, detalha.

“Para o público brasileiro, isso é uma baita oportunidade. Primeiro, de descobrir uma obra do patrimônio cultural francês que talvez muitos nunca tenham tido acesso. Depois, de se reconhecer nessa mistura, nessa reinvenção, porque o filme mostra que a arte não é uma coisa parada no tempo, ela pode, e deve, ser apropriada, transformada, atualizada. E o Brasil, com a sua riqueza cultural e as suas periferias tão criativas, tem tudo a ver com essa ideia”, pontua o professor assistente.

Ao fim da programação, com a presença de representantes da Associação dos Professores de Francês do Mato Grosso do Sul (Apfems), haverá uma roda de conversa em português/francês sobre o encontro. O evento marcará também a renovação da parceria entre a Aginter, o Progeli e a Apfems, os quais atuam juntos para promover o intercâmbio cultural e linguístico na Universidade. “Ao fazer parte da programação internacional da Fête de la Musique, reforçamos o compromisso da UFMS com a cultura como bem coletivo e com a internacionalização do nosso espaço acadêmico”, conclui Morvan.

Fête de la Musique

Também conhecida como Dia Mundial da Música, a Fête de la Musique é um festival anual francês de música celebrado em 21 de junho, data do solstício de verão no hemisfério Norte. Criado em 1982 pelo Ministério da Cultura da França, o evento visa congregar, gratuitamente, músicos amadores e profissionais e toda a sociedade francesa em uma grande festa, encorajando as pessoas a tocarem nas ruas e nos espaços públicos, a fim de democratizar o acesso à música ao vivo.

Pelo seu sucesso, a Fête de la Musique transcendeu fronteiras e se tornou um festival global, celebrado em mais de 120 países. Em sua 43ª edição, a festa promove a música como forma de expressão, impulsiona a descoberta de novos talentos e possibilita a visibilidade para artistas emergentes, sempre com um apelo gratuito e visando o oferecimento de um ambiente da mais pura celebração.