Sábado deve ser de clima instável, com possibilidade de chuva em todo o MS

O sábado (7) deve ser de clima instável e com possibilidade de chuvas fracas a moderadas, de acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, podem acontecer pontualmente.

Ainda de acordo com o Cemtec, esta instabilidade ocorre devido ao intenso fluxo de calor e umidade, o deslocamento de cavados e a passagem de uma frente fria, aliados às áreas de baixa pressão atmosférica.

Há previsão de chuvas para todo o território de Mato Grosso do Sul. Na Capital, Campo Grande, a mínima deverá ser de 27°C e máxima de 37°C. Na região sul, Ponta Porã começa o dia com 22°C e atinge 33°C de máxima. Em Iguatemi os termômetros variam entre 22°C e 35°C. Já em Porto Murtinho, a mínima prevista é de 22°C, enquanto a máxima é de 37°C.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana iniciam o dia com 27°C, com máximas que devem chegar aos 38°C e 39°C, respectivamente. Coxim tem mínima de 27°C e máxima de 39°C. Na região do Bolsão, Paranaíba terá 26°C de mínima e 37°C máxima e, em Três Lagoas a temperatura mínima será de 27°C e máxima de 38°C.

Neste sábado, as regiões lestes e Grande Dourados registram as maiores temperaturas de Mato Grosso do Sul. Nos municípios de Anaurilândia e Dourados, os termômetros devem atingir máximas de 40°C. Apesar dos valores, os municípios têm mínimas de 26°C e 24°C, respectivamente.

