Reajuste para servidores chega a Assembleia na próxima semana

A proposta de reajuste de 5% para os servidores deverá chegar na proxima semana para ser analisada pelos deputados estaduais sendo que o índice já foi acorado entre os representantes da categoria e o Governo do estado. A intenção é que o aumento já conste da folha referente ao mês de maio a ser paga no dia 1º de junho. Apesar de terem solicitado um índice de 15% os representantes dos servidores que estiveram reunidos com o secretário de Governo e Gestão Estratégica Pedro Arlei Caravina e de Administração Ana Nardes afirmaram estar satisfeitos com a proposta de aumento.

“O indíce anunciado pelo governo de 5% atende o que está disposto na legislação, agora o que temos que continuar a negociar com o governo são as demandas especificas de cada categoria , a fim de corrigir as distorções salariais e conseguir um ganho real na remuneração dos servidores” afirmopu a presidente do do Feserp/MS Lilian Fernandes. Ela ressalta no entanto que ainda aguardam respostas sobre sobre o pedido do cartão alimentação para os servidores que recebam menos que 5 salários minimos.

Já Ana Nardes acrescentou que já tem recebido algumas categorias para discutir pedidos individuais e explicou como o Governo chegou ao índice de aumento. “O governador entende que a Revisão Geral Anual é um direto, mas ele é um índice, um cálculo. Fizemos uma projeção da inflação de 4,65% dos últimos 12 meses, mas o governador entendeu que tinha a possibilidade de fazer melhor e vamos enviar para a Assembleia Legislativa um índice de 5%”, finalizou.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Feserp e governo negociam da pauta salarial 2023