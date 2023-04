Fernando Lázaro não é mais técnico do Corinthians; Cuca assume

Lázaro comandou o Corinthians em oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas

Fernando Lázaro não é mais técnico do Corinthians, anunciou o time alvinegro, nesta quinta-feira (20), por meio de nota oficial publicada nas redes sociais. O treinador perdeu o cargo após a derrota por 1 a 0 contra o Argentinos Juniors, na Neo Química Arena, pela Copa Libertadores.

Instantes depois, o timão anunciou Cuca para assumir a gestão técnica. Cuca vai assinar contrato até o fim de 2023, quando também acaba o mandato do presidente Duilio Monteiro Alves.

O Corinthians comandado por Fernando Lázaro colecionou decepções nesta temporada. Eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Ituano, em plena Neo Química Arena, derrota por 2 a 0 para o Remo no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e agora a derrota para o Argentinos Juniors pela Libertadores.

Fernando Lázaro estava no Corinthians desde 1999, tendo exercido diferentes funções nestes mais de vinte anos. Ele era analista de desempenho durante a passagem mais recente de Tite pelo clube, entre 2015 e 16, e foi levado à seleção brasileira quando Tite assumiu.

Na CBF, participou da Copa do Mundo na Rússia e da Copa América de 2019, até voltar ao clube alvinegro em janeiro do ano passado. Ele era visto no clube como uma espécie de discípulo de Tite. Acesse também: Starship, maior foguete da história, explode quatro minutos após lançamento

Com informações da Folhapress