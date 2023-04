São Paulo fecha contrato com Dorival Jr. até o final de 2024

O São Paulo fechou com o técnico Dorival Júnior até o fim de 2024. O acordo foi selado após um café da manhã, nesta quinta-feira (20).

O São Paulo teve sinalização positiva de Dorival Jr em contato telefônico, mas as duas partes acharam importante uma conversa presencial.

O presidente Júlio Casares viajou até Florianópolis, onde vive o treinador, na tarde desta quarta (19). As conversas evoluíram rapidamente e detalhes foram acertados.

São Paulo e Dorival Jr. assinam um acordo até o fim de 2024. O técnico pode até já comandar o time contra o América-MG. Será a segunda passagem de Dorival Júnior pelo Morumbi. Em 2017, ele também foi contratado para ocupar a vaga de Rogério Ceni.

Dorival terá como principal desafio evitar problemas no Campeonato Brasileiro, competição em que o clube teve desempenhos medíocres nas últimas duas temporadas, com risco de rebaixamento. Na Copa do Brasil, o time terá o jogo de volta da terceira fase contra o Ituano na próxima semana, após empate sem gols na partida de ida. Já na Sul-Americana, o São Paulo tem duas vitórias em dois jogos.

