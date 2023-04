PSDB de Dourados escolhe novo diretório em agosto e busca consenso

Com 3 na disputa a prefeito, atual presidente, Valdenir Machado, garante que partido terá candidato próprio

A executiva nacional do PSDB adiou os prazos de realização das convenções municipais, estaduais e nacional, que começam a partir de maio. Uma das disputas que promete ser bastante acirrada é na segunda maior cidade do Estado, Dourados. Isso devido à disputa das eleições do próximo ano. O objetivo da executiva é ampliar o tempo para o debate democrático interno, com a promoção de encontros, seminários e congresso partidário, para ouvir filiados e encaminhar posicionamentos programáticos antes de definir os novos dirigentes, nas diversas instâncias.

Os atuais mandatos dos diretórios eleitos estão mantidos até as novas convenções.

Em Dourados, por exemplo, o comando do diretório está com Valdenir Machado, que informou ao jornal O Estado, que o diretório é constituído por 45 membros e 15 suplentes e teve o mandato prorrogado para o final de agosto. Participam um deputado federal (Geraldo Resende), dois deputados estaduais (Zé Teixeira e Lia Nogueira) e cinco vereadores (Rogério Yuri, Juscelino Cabral, Márcio Pudim, Diogo Castilho e Pastor Sérgio Nogueira).

A eleição para a escolha do novo comando em Dourados está prevista para o final de agosto e a eleição do diretório municipal será para um mandato de dois anos. Machado comentou sua expectativa para essa eleição.

“Acredito que vamos conseguir conciliar o diretório com a formação proporcional indicada pela liderança. Este diretório a ser eleito é o que vai escolher o candidato a prefeito ou prefeita e os vereadores e vereadoras que farão parte da chapa na disputa, em 2024.”, disse.

Valdenir Machado também espera que o nome escolhido para concorrer à Prefeitura de Dourados seja de consenso. “Acredito que, para ter o nome homologado pelo diretório vai ter consenso, porque ninguém vai ficar com a maioria. Todos estão de acordo. Uma coisa é certa: o PSDB de Dourados vai buscar alianças para fazer um arco grande e vencer as eleições, mas não vai abrir mão de ter o candidato na cabeça da chapa. Acredito que os nossos líderes maiores, governador Ridel e o presidente do diretório regional, o ex- -governador Reinaldo Azambuja, comungam com os nossos pensamentos, porque estamos todos dentro de um projeto único”, concluiu.

Disputa entre deputados

No segundo maior município de Mato Grosso do Sul, três deputados têm interesse na prefeitura, o que deve acirrar a briga pelo comando do partido. O deputado federal Geraldo Resende e os estaduais Lia Nogueira e Zé Teixeira são pré-candidatos, o que desperta o interesse sobre o comando do partido.

Em Dourados, o deputado Zé Teixeira já está se articulando para tentar a presidência do diretório, mas terá que convencer os outros deputados de que não provocaria um desequilíbrio na disputa para a escolha de quem será o candidato do partido. Indagado sobre a presidência do PSDB em Dourados, Geraldo Resende afirmou não ter interesse, mas defendeu uma chapa de consenso.

Entretanto, quando questionado sobre este nome que agradaria a maioria, não respondeu. As informações são do site InvestigaMS. O PSDB não teve candidato na última eleição, em Dourados. O partido apoiou o então deputado Barbosinha (DEM), que foi derrotado por Alan Guedes (PP), por 33,09% a 30,59%. Desta vez, o partido defende candidatura própria, com um dos três deputados.

Na última reunião do diretório estadual, ficou definido que o trio de deputados encontrará um consenso para a disputa. Uma das alternativas é avaliar pesquisas qualitativas e quantitativas para chegar a um nome. O trio tem como vantagem o fato de ter mandato. Caso sejam derrotados, voltam às funções de deputados. (Com InvestigaMS)



Por Alberto Gonçalves – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.