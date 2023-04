PGE inicia atuação no Procon

A PGE (Procuradoria-Geral do Estado) segue expandindo suas Coordenadorias Jurídicas nas secretarias e nas autarquias do Governo e inicia, esta semana, sua atuação no Procon (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor).

A procuradora do Estado Carla Cardoso Nunes da Cunha foi designada para chefiar o setor, conforme publicação de ontem (3), do Diário Oficial.

“É uma novidade, um desafio, e venho para cá com muita vontade de acertar. Estou aqui para somar esforços e, no trato diário, vamos identificando o que é mais necessário para o melhor desempenho e entrega para a população”, afirmou.

Os detalhes sobre a atuação da PGE no órgão foram definidos durante reunião da qual, também, participaram a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, o secretário-adjunto da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), Anderson Chadid, a secretária-executiva de Orientação e Defesa do Consumidor, Nilza Yamasaki, e a superintendente do Procon, Patrícia Mara da Silva.

Caberá à CJur-Procon, entre outras atribuições, prestar o assessoramento e a consultoria jurídica no âmbito do órgão, respondendo às consultas formalizadas nos processos administrativos, além de realizar a análise de contratos, de editais, de portarias, de resoluções e de outros atos e instrumentos jurídicos de competência da instituição.

A presença da PGE na administração direta e indireta garante maior segurança jurídica, prevenindo litígios e infrações à lei e evitando a judicialização, além de contribuir para a entrega de políticas públicas à população com maior eficiência.

“Inauguramos esse estudo no ano passado e, por meio de auditoria, identificamos a necessidade da presença da PGE no Procon. Agora, estamos conseguindo materializar esse projeto”, afirmou a procuradora-geral do Estado.

Dentro dessa expansão pela qual passa a PGE, recentemente foi criada uma Coordenadoria Jurídica para atender as demandas do HRMS (Hospital Regional Rosa Pedrossian).

