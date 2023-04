Festival e simpósio de Violão em Campo Grande

Será realizado entre os dias 17 e 22 de abril em Campo Grande VI Festival e Simpósio Internacional de Violão , com apresentações artísticas e atividades didáticas e científicas sobre o violão solista sob direção artística de Marcelo Fernandes.

O programa conta com violonistas que se apresentarão e realizarão masterclasses e palestras, teremos Pedro Rodrigues (Portugal), Daniel Morgade (Peru/Uruguai), Gonzalo Victória (Uruguai), Gilson Antunes (UNICAMP), Fábio Scarduelli (Unespar) Humberto Amorim (UFRJ), André Espindola (Argentina/Brasil), Evandro Dotto, Caio Bressan, Quarteto Toccata , Duo Borba-Nonato, dentre outros.

Nesta edição de 2023, o Festival inclui o Simpósio Internacional Acadêmico sobre violão, financiado pela FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), e ainda atividades didáticas de iniciação musical para comunidades em vulnerabilidade social de Campo Grande/MS, coordenadas por Pieter Rameheir.

Para os alunos que residem fora de Campo Grande será oferecido alojamento. As vagas são limitadas. Todas as atividades são gratuitas e certificadas pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.