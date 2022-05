Prova para vagas de estágio no TJMS será realizada amanhã na Capital

A prova objetiva para admissão de estagiários no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), será aplicada neste domingo (22), no Centro Universitário Anhanguera, que fica na avenida Gury Marques em Campo Grande.

Segundo o edital o horário de início de abertura dos portões será a partir das 9h da manhã e fecharão às 9h30. Para realizar a prova, os candidatos devem estar com documento original com foto, caneta esferográfica preta ou azul que seja em material transparente, além do cartão de identificação.

Ainda segundo o edital a duração máxima da prova é de três horas e os candidatos só podem sair após uma hora do início. O caderno de questão também só poderá ser levado após uma hora de avaliação.

O mínimo de acertos para aprovação é de40% de acertos na prova objetiva. No edital consta que não haverá segunda chamada para esta fase e no caso de ausência o candidato é eliminado automaticamente.