Alimento da fé

“Em quem confiar”

Novamente neste sábado estamos aqui, para trazer para você aquela palavra que edifica, que alimenta…

Então lhe perguntamos.

Em quem você tem confiado?

Tem depositado sua confiança em sua mãe, seu pai, seu marido? Ou confia em si próprio?

Então! Nós precisamos falar sobre confiança.

Afinal a confiança é um pilar na vida e nas relações humanas.

Portanto, se você deposita sua confiança na pessoa errada, você está fadado ao completo desespero.

Passamos então a te ajudar com isso, em quem depositar sua confiança.

Encontrando aqui a melhor forma de te dizer a importância disso, chamamos a atenção para um breve trecho do livro In Sinu Jesu — Quando um Coração fala ao coração: o diário de um sacerdote em oração, Editora Ecclesiae

” Um só é meu desígnio, mas cada um terá parte em sua realização. Para ser assim, todos vós deveis ser humildes, pequeninos, e agarrados à minha palavra. Eu não faltarei convosco, Eu não vos deixarei sem luz. Vós sempre tereis à vista a ferida do meu Coração, a fonte de todas as graças e de grande misericórdia.

Quando Eu falo, tu não precisas pensar; precisas apenas escrever, e tudo ficará claro e fácil para ti. Farei que permaneças, na verdade, e nesta verdade encontrarás alegria.”

É querido leitor, o texto acima facilitou a minha vida aqui em passar esta mensagem, Ele me disse que apenas escreva, e que a graça me conduziria. Da mesma forma a graça está a convencer-te de que sua confiança jamais pode ser depositada em alguém, ainda que este alguém seja você mesmo. Pois, vem do alto a fonte de toda a graça.

Portanto, jamais, jamais… deixe de depositar sua confiança em Deus. E somente N’Ele.

Começamos a escrever este conto e só depois abrimos o livro, curioso isso? Não, não é . É providência. A mesma que te trouxe a este texto e a mesma se faz presente em todas as situações da sua avida, até mesmo nas mais difíceis.

Portanto, a tudo dai graças e confie somente em Deus!

Esperamos-te no próximo sábado!

Deus te guarde!