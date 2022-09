Operação Eleições começa sexta-feira

A operação ”Eleições 2022” para garantir a segurança no processo eleitoral terá mais de 8 mil servidores da Sejusp (Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública) nas ruas de todos os municípios de Mato Grosso do Sul. A ação começa nesta sexta-feira (30) a partir do Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC de Mato Grosso do Sul. Das forças de segurança, estarão presentes a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Departamento de Operações de Fronteira, além dos órgãos estaduais de inteligência.

Os locais onde a fiscalização será mais intensa, serão os cartórios eleitorais, locais de votação, locais de totalização e apuração, além das vias públicas e estações de transporte público.

Serão divulgados boletins informativos de 3 em 3 horas, partir das 9h do dia 2 de outubro, por meio de releases que serão encaminhados por e-mail ou grupos de imprensa. Os trabalhos serão monitorados pelo CICC-N e pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC-E).

Entre os crimes que precisam ser evitados, estão a boca de urna, transporte ilegal de eleitores, compra de votos, além de manifestações pacíficas ou violentas, bloqueios de vias, ameaças e atentados. Serão ainda monitorados pela segurança pública fatores que podem prejudicar o andamento do pleito, como temporais e/ou alagamentos e quedas de energias em locais de votação e de apuração dos votos.