Projeto da biblioteca pública promove leitura por meia da troca gratuita de livros

Esta terça-feira (23) é marcada pelo Dia Mundial do Livro, data escolhida pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), com objetivo de incentivar a leitura, homenagear autores e refletir sobre direitos e deveres a cerca de publicações. Pensando em incentivar a leitura e proporcionar uma oportunidade maior para a população que não tem o acesso tão fácil, a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim realiza o projeto Troca Book.

O projeto disponibiliza expositores com acervo de livros de variados gêneros, para que a população possa ter acesso por meio da troca, de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 e aos sábados das 8h às 13h.

A circulação de obras literárias, para alcançar um público diverso, principalmente para aqueles que não tem o hábito da leitura, é um dos cernes do Troca Book. O leitor deverá efetuar uma troca deixando um livro, de qualquer gênero literário, no expositor e poderá levar qualquer outro livro que esteja no expositor, quantas vezes o leitor quiser.

Segundo o coordenador da Biblioteca Isaias Paim, Aparecido Melchíades, a ideia surgiu porque a Biblioteca tem em seu acervo muitos livros repetidos e que decidiu disponibilizar para a população. “Por exemplo, mês passado, nós recebemos da turma de Direito da UCDB quase 300 livros de uma qualidade muito boa. Aí nós observamos que muitos deles a gente já tinha três, quatro exemplares no acervo. E tem alguns tipos de livros que a gente não tem, então surgiu essa ideia de fazer permuta de livros. E além disso é uma maneira de expandir a biblioteca. Porque muitas vezes a gente fica restrito a Campo Grande e principalmente ao Centro. Porque às vezes a pessoa mora lá nas Moreninhas, ela vem aqui uma vez e depois fica difícil ela voltar, ou mora no interior, e para levar livro vai ter que fazer cadastro. Com essa permuta, é mais uma opção que a pessoa tem de pegar um livro que ela queira e ler”.

O local possui um acervo de mais de 30 mil livros, de infantis até mangás, além de revistas, livros de poesia, didáticos, enciclopédias e CDs e DVDs.

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim fica no térreo do Memorial da Cultura e da Cidadania, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30 e aos sábados das 8 às 13 horas. Mais informações pelo telefone: (67) 3316-9161.

Dia Mundial do Livro

A data foi escolhida em tributo aos escritores Miguel de Cervantes (“Dom Quixote”), Inca Garcilaso de la Vega (“Comentários Reais dos Incas), e William Shakespeare (“Romeu e Julieta”), que morreram em 23 de abril de 1616. Além disso, a data é voltada para as discussões sobre direitos de autores sobre obras literárias, científicas e artísticas, temas discutidos primeiramente na Convecção Universal sobre o Direito de Autor (1952) e Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (1986).

Por Carolina Rampi

