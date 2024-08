Mutirão de serviços acontece no parque lageado no sábado

Neste sábado(10), acontece mais um mutirão com mais de 300 serviços gratuitamente à população, em diversos segmentos, como saúde, habitação, bem-estar animal, entre outros.

O evento será realizado das 8h às 13h, na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, na Rua Lúcia dos Santos, nº 386. Serão mais de 300 serviços oferecidos gratuitamente para a população em diversos segmentos.

Os serviços oferecidos pelas secretarias municipais seguem normalmente como nas edições passadas. A Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) vai oferecer 700 senhas para atendimento de renegociação de dívidas e cadastros habitacionais.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) vai oferecer a atualização, inclusão e orientação para o Cadastro Único (CADÚnico). A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) fará atendimento para os microempreendedores individuai, além de oficinas de geração de renda, entre outros serviços.

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) fará triagem e atendimento pediátrico.

