Profissionais do agro são homenageados com medalha “Tereza Cristina” na Câmara

Empresário do agronegócio e fundador do jornal O Estado Jaime Valler foi premiado

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizaram, nesta sexta-feira (6), sessão solene de outorga da Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio. A comenda é outorgada a líderes empresariais, pesquisadores ou profissionais que se destacaram por sua liderança e visão estratégica no âmbito do agronegócio, promovendo o crescimento e a modernização do setor em Campo Grande.

O Vereador Victor Rocha escolheu Jaime Valler a honra da premiação, representado por Julio Cesar Rocha Filgueiras. A família do empresário sempre foi do agronegócio, atuando no ramo de curtume – operações de processamento do couro. Fundou também a Indústria Química Central do Brasil e o jornal O Estado. Hoje em dia as empresas contam com 620 colaboradores.

“Essa classe ajuda no crescimento do Estado, alavancando o PIB [Produto Interno Bruto]. É uma homenagem justa às pessoas que empreendem no agronegócio. Mato Grosso do Sul é muito rico nessa área.”, disse o presidente da Câmara, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

A senadora Tereza Cristina agradeceu a homenagem e destacou o papel do Estado no agronegócio brasileiro. “Essa medalha vai para todos aqueles que produzem nesse Estado e tem na sua agropecuária toda essa pujança e traz riqueza para o nosso Estado, que bate recordes e produz cada vez mais, com tecnologia e sustentabilidade. É um Estado que é protagonista nesse setor”, afirmou.

Falando em nome dos homenageados, o presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Marcelo Bertoni, destacou a união da categoria. “O trabalho de vocês é um diferencial e é reconhecido pela coletividade.

“É muito difícil largar a família, suas casas, e atender o desejo de outras pessoas, que, muitas vezes, não é o nosso. Este é o diferencial que os trouxe até aqui. As coisas não vêm por acaso. Ninguém trabalha para ganhar uma homenagem tão bonita dessa, com um nome tão representativo. Vai ficar marcado na memória de todos nós”, afirmou.

Já o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, ressaltou a importância do agronegócio para o Estado. “ Estou muito feliz em receber essa homenagem e é um motivo para que possamos trabalhar cada vez mais, entregar cada vez mais ao nosso Estado. É motivo de muito orgulho estar aqui”, afirmou.

Também presente na solenidade, a prefeita Adriane Lopes afirmou que a homenagem é mais que justa aos que ajudam no desenvolvimento da cidade e do Estado. “Nossa Capital é pujante e a produção da nossa Campo Grande tem sido referência para o País graças a vocês, produtores e produtoras, que contribuem com a cidade. Seus feitos impactam vidas em todo o País. A todos, parabéns e desejo que continuem avançando e nos ajudando a fazer de Campo Grande a capital das oportunidades”, discursou.

Confira os homenageados:

Betinho – Willian Cabral Mota e Ramão da Silva Franco

Beto Avelar – Melquiades da Silva Pinto, Jober Prado Guimaraes e Bruno Rondon Tavares

Carlos Augusto Borges – Flavio Alves de Morais e Luiz Roberto Pires

Claudinho Serra – Eduardo Corrêa Riedel e Jamilson Lopes Name

Coronel Villasanti – João Cesar Mattogrosso Pereira e Ulisses Azuil de Almeida Serra Netto

Delei Pinheiro – Bernard Pierre Louvet e Rogean Ruy Veiber Silva

Dr. Jamal – Olimpio Stiehler Junior e Djanira Estevao Correa

Dr. Loester – Oswaldo Mochi Junior e Manoel Goes Pache

Dr. Victor Rocha – Jaime Valler e Fernando Souza Soares

Edu Miranda – Vania Abreu de Mello e Laercio Alves de Carvalho

Gilmar da Cruz – André Figueiredo Dobashi e Rafael Nunes Gratao

Junior Coringa – Elda Regina Leite Galvao de Avila e Ivanil de Camargo Nemet

Luiza Ribeiro – Thereza Luiza Corrêa da Costa Thedim e Carline Yumi Ohi

Paulo Lands – Karla Aparecida Amaral Nantes Rodrigues e Gustavo Daniel de Souza Varella

Ronilço Guerreiro – Walter Gargione Adames e Adroaldo Hoffmann

Tabosa – Sérgio Pedrossian Cortada de Abrantes e Robison Gatti Vargas

Tiago Vargas – João Lima da Silva e Rodrigo Buainain de Castro

Valdir Gomes – Jonatan Pereira Barbosa e Gui Olintho Macedo

William Maksoud – Livio José Andrighetti e Celso Augusto Cardoso Correa

Zé Da Farmácia – Adriany de Luna Falco e Eleíza Moraes Machado

Professor Riverton – Carlos Wagner Guarita Marquez, Marcelo Bertoni, Mario Sergio Machado Metello e Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai

Jeozadaque Garcia

