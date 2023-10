Para Vander, Riedel, Bolsonaro e Lula terão forte influência nas eleições

Deputado federal quer que PT mantenha união com outros partidos

Em entrevista no programa “Tribuna Livre” nessa sexta- -feira (6), o deputado federal Vander Loubet (PT), apesar de acreditar no sucesso da candidatura da deputada Camila Jara, defendeu que o partido mantenha a união com outros partidos, como, por exemplo, o PSDB.

“Como Campo Grande tem dois turnos, eu defendo a tese, se você falar assim: Vander quem é o candidato no PT? A Camila, já declarei! Uma liderança nova que tá surgindo, você tá formando novas lideranças. Nesse momento, acho que é legítimo todos os partidos colocarem as suas candidaturas. Temos até maio ou junho para ver quem agrega, acompanhando com pesquisas. E, o que é importante? Nós temos que ter todo o cuidado para não perder o controle desse movimento político, aí acho que o PT tem que ser responsável e eu tenho uma experiência enorme nisso, no sentido de garantir esse suporte de apoio da bancada do PSDB lá ao presidente Lula, do papel que o governo Riedel tem cumprido, na defesa da reforma tributária, dos projetos estratégicos que são importantes para o governo federal, ele tem sido um governador ativo nisso. E nós, aqui, precisamos saber administrar isso. Acredito que se não tiver um entendimento, que a gente tenha capacidade de fazer, respeitando a individualidade de cada partido, de fazer essa disputa e, aquele que for pro segundo turno, tenha a capacidade de agregar essas outras forças”, disse.

Segundo Loubet, os políticos que influenciarão a eleição municipal em 2024 serão: o governador Riedel, Bolsonaro e Lula. “É fácil? Claro que não! O Riedel teve apoio da prefeita, nós fomos fundamentais no segundo turno para a eleição dele. Então, ele tem que ser o maestro nesse tabuleiro e eu acredito muito, nesse momento, na candidatura da Camila para nós. Ela é importante para nós. O PT nacional fez uma pesquisa, os três maiores influenciadores nas eleições do ano que vem, vão ser: o Riedel, o Bolsonaro e o Lula. Então, a partir daí nós temos que olhar esse tabuleiro. Mas, a Camila tem um aspecto muito positivo, ela já aparece bem, e é pouco conhecida, só 42% da população conhece ela. Então, ela tem uma margem para crescer.”

Influência do jovem

O deputado disse também que a pesquisa nacional feita pelo partido apontou uma mudança de comportamento dos eleitores que beneficiará a candidata do PT na eleição do ano quem vem. “Ela é muito forte nesse eleitorado, de 16 a 24 anos. A pesquisa aponta uma coisa interessante, antigamente o pai influenciava os filhos. Hoje, os jovens estão influenciando os mais velhos, então isso ajuda muito, tanto é que ela fez 37, 38 mil votos só em Campo Grande para deputada federal. Para nós, do PT, o cenário é ótimo! Para quem disputou, nas últimas três eleições, um processo muito difícil, que tinha que manter uma posição política, tinha que ter candidatura própria, eu acredito fielmente que, se não tiver um entendimento maior, a Camila não tem menos que 20% dos votos”, afirmou.

Campo Grande é a única cidade de Mato Grosso do Sul em que pode haver dois turnos de eleição na sucessão municipal, por ter mais de 200 mil eleitores. A capital tem 640.996 pessoas aptas a votar. De acordo com estatística do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), na faixa etária entre 16 e 24 anos existem 74.658 eleitores, equivalente a 11,6% do eleitorado. Ao acrescermos até 34 anos, o número corresponde 211.581 eleitores, chegando a 33% do total de votantes.

Até o momento, já temos como possíveis pré-candidatos, a atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), o deputado federal Marcos Pollon (PL), deputado federal Beto Pereira (PSDB) e a deputada federal Camila Jara (PT). Com esse tabuleiro montado, Vander defende que o partido tenha uma visão mais ampla da disputa nas eleições de 2024, pensando também nas eleições de 2026.

2024 mira 2026

tante é que 2026 passa por 2024. Importante é a gente olhar pensando 2026. Estou muito preocupado com isso, conversei bastante com a ministra Simone, voltando para Brasília. Ela, com a mesma preocupação da gente, tem de ter essa capacidade. Hoje, a ministra Simone, do MDB, que representa o governo federal, o governo Riedel com sua bancada, que está ajudando o governo federal. O PT tem que ter essa responsabilidade, essa grandeza de olhar o todo. Claro que nós temos que olhar esse momento que estamos vivendo, que é da afirmação da candidatura da Camila e, olhando para esse jogo, a Rose, é uma candidata importante, está no governo federal e aparece muito bem na pesquisa, então, nós temos que olhar. É natural! Tem que ver lá na frente se no cargo federal ela vai ter a disposição de ser candidatar ou não, é uma prerrogativa dela, mas nós temos que olhar esse todo. Eu já tenho uma experiência enorme, temos a responsabilidade porque queremos fazer a reeleição do presidente Lula, seja com ele ou outro candidato dessa frente ampla, manter o governo federal nesse bloco, que nós estamos governando e, para isso, passa por essa responsabilidade, que o PT tem que ter com as eleições de 2024”, pontuou

Aliança com Governo do Estado

Vander falou ainda sobre a importância de o PT integrar o governo estadual, pela primeira vez, com o PSDB. “Foi uma hora acertada para nós termos ido para o governo. Na história do PT, pela primeira vez, o partido vai para dentro de um governo, que não foi os oito anos do governo Zeca. Eu acho que o resultado para a sociedade, seja aos trabalhadores, para os empresários, é muito grande. Quando nós viemos para cá, isso dá um equilíbrio para o governador Riedel governar, porque nós temos deputados estaduais experientes, que não estão no oposto. Estamos contribuindo, estamos em cargos estratégicos e, ao mesmo tempo, a bancada do PSDB está dando um suporte enorme, os três deputados federais, para o governo Lula e isso facilita. A ministra Simone, que é do MDB, trazer esses investimentos, não é de graça que esses R$ 44 bilhões virão para cá, então nisso quem ganha são os municípios, é o Estado”, finalizou.

PT define Camila Jara à prefeitura

A executiva municipal do Partido dos Trabalhadores oficializou, na noite de quinta-feira (5), o nome da deputada federal Camila Jara como a pré-candidata, na disputa pela Prefeitura de Campo Grande.

O presidente do diretório municipal, Agamenon Rodrigues, adiantou ao jornal O Estado que, a partir do nome de Camila oficializado, o deputado estadual Pedro Kemp vai começar a coordenar os trabalhos para montar o programa de governo do partido

Agamento também esclareceu que até novembro, o PT deverá ter formalizada a chapa de vereadores para as eleições de 2024, na Capital.

No discurso, após ter confirmado seu nome, Camila Jara falou do medo que os adversários têm do partido, segundo ela, por ter eleito a primeira mulher presidente do Brasil e um trabalhador, torneiro mecânico, presidente. “A gente está aqui hoje porque algo nos move, e isso é maior do que nós. A luta por uma sociedade mais justa, menos desigual”, disse, pedindo apoio dos militantes, já que, segundo ela, a pré candidatura é de todos.

Daniela Lacerda

