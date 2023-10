Salário dos professores pode chegar aos R$ 2.679 em maio de 2024

Presidente da ACP estima que salário ideal deveria ser de R$ 4.422

A prefeita Adriane Lopes sancionou, na última terça- -feira (3), o reajuste no piso salarial do magistério da Reme (Rede Municipal de Ensino) e fez o encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal. Atualmente, o município conta com 205 unidades escolares e mais de 110 mil alunos matriculados.

Com o reajuste gradativo, o salário base dos professores passará dos atuais R$ 2.330 para R$ 2.447 em outubro. Em janeiro, esse valor pode chegar aos R$ 2.563 e finalizando em maio de 2024 com o valor de R$ 2.679.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, o reajuste é uma conquista de 10 anos em apenas um. “Este é trabalho feito com seriedade, compromisso, respeito aos profissionais da educação. O piso estava em 52% e com o pagamento que será efetuado no próximo mês, vamos elevar para 70% do piso nacional. Não é para a próxima gestão é para este tempo e para este ano”, pontuou.

Em entrevista ao jornal O Estado, o presidente da ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação), Gilvano Branzoni, destacou que a sanção do reajuste é uma sinalização de valorização da categoria. “A rede possui de sete mil e setecentos a oito mil professores. Vale lembrar que o salário ideal para a categoria seria de R$ 4.422”, afirmou.

Gilvano detalha que a partir de 2025, em todo o mês de maio, terá a reposição do valor do piso. Com a aprovação

serão repassados, ainda em 2023, o montante de 14,95% não cumulativo, referente ao reajuste do piso nacional deste ano, sendo 5% em outubro, 5% em janeiro de 2024 e 4,95% em maio de 2024.

Em setembro de 2024, será incorporado mais 30% do reajuste anual do piso nacional para o ano de 2024. No mesmo ano, em dezembro, acontece a reposição de 70% do reajuste anual do piso nacional para o ano que vem.

Vale ressaltar que a Prefeitura de Campo Grande confirmou que foi reservado um valor até a folha de pagamento de dezembro e o décimo terceiro salário, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Demanda antiga

Em novembro de 2022, professores da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande paralisaram as atividades. O reajuste aconteceu quase um ano depois da greve.

Na época, a ACP-MS (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública) pedia a correção do valor em lei municipal, o montante era de 5,03% em abril (já cumprido),10,39% em novembro e 4,78% em dezembro. Durante a greve, foi preciso que o desembargador do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Sérgio Fernandes Martins, determinasse o fim imediato da greve dos professores da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande, sob pena de multa no valor de R$ 50 mil por dia.

