Professor Neto lança livro de contos em Batayporã

Neste sábado (18), às 20h, no Sindicato dos Servidores Municipais de Batayporã acontecerá o lançamento do livro “O amor e outros assombros”, de autoria do vereador Professor Neto.

Em relação ao livro “O amor e outros assombros”, Neto afirma que se trata de um conjunto de histórias de amor e/ou terror totalmente fictícias. O livro será autografado e vendido no local.

Professor Neto, como gosta de ser chamado, já publicou outro livro de contos, como o "Fronteira MS", cuja edição está esgotada.