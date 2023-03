Expogrande terá turnê de Luan Santana e mais dez shows

Confira a programação de shows da maior feira agropecuária do Centro-Oeste, que terá lançamento da turnê do cantor Luan Santana

A 83ª edição da maior feira agropecuária do Centro-Oeste estará de volta, entre os dias 13 a 23 de abril, no parque de exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Na programação de 2023, diversas palestras, leilões e exposições rurais, além dos shows musicais, que já estão confirmados, sendo 11 atrações, entre eles, o “gurizinho” sul-mato-grossense, Luan Santana, que lançará, com exclusividade, sua turnê nacional em Campo Grande e a cantora sertaneja Ana Castela, natural de Amambai. O parque de exposições está sendo reformado pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), que investiu R$ 500 mil para garantir mais comodidade e conforto aos visitantes. “Estamos investindo na revitalização, reforma e construção de vários setores do parque de exposições. A Expogrande ganhará mais espaço comercial e, com isso, o visitante ganhará mais comodidade e mais conforto”, afirmou o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai.

Novidade

Neste ano, terão duas modalidades de ingresso ao parque de exposições: para quem deseja visitar apenas a exposição, pagará um valor menor e para os que desejam assistir aos shows e também visitar a feira, adquirir o ingresso do show, de valor maior. O parque será aberto para visitação às 8h e fechará às 0h, junto com os shows, que devem iniciar às 20h30. Segundo a Acrissul, a expectativa é atrair 100 mil visitantes e movimentar em torno de R$ 150 milhões com comercialização em geral, durante os 11 dias de festa. “Esperamos movimentação nos estandes, liberação de crédito e financiamentos, venda de ingressos e comercialização nos leilões”, afirma o presidente. A programação inclui palestras técnicas, leilões de gado, cavalo e genética, julgamento de bovinos e equinos, exposições comerciais de máquinas, implementos, tecnologias, insumos, sementes, fertilizantes, produção de energia e outras atividades.

Música

Para os 11 dias de festa, estão confirmados diversos shows nacionais, entre eles o do sul-mato-grossense Luan Santana, que lançará sua turnê nacional “Luan City 2.0”, com exclusividade, no dia 22 de abril, na Expogrande. “O Luan vai lançar a turnê Luan City 2.0 em Campo Grande, sua terra natal, por conta de todo carinho e amor que ele tem pelo Estado. Estamos preparando um show especial”, afirmou o diretor comercial do Luan Santana, Sérgio Bianchini. O cantor irá gravar o DVD “Luan City 2.0” no próximo sábado (18), em Belo Horizonte (MG), com uma estrutura de 12 palcos e mais de 2,6 mil profissionais envolvidos e em abril lançara sua turnê na capital sul-mato-grossense. Outra artista confirmada na Expogrande 2023 é a cantora Ana Castela, nascida em Amambai e criada no município de Sete Quedas, distante 469 quilômetros de Campo Grande. A “boiadeira” ficou conhecida por seu hit “Pipoco”, parceria com Chris no Beat e Melody, que ficou em primeiro lugar como a música mais ouvida do Brasil por mais de dois meses. Atualmente, a sul-mato-grossense está entre os artistas mais ouvidos do Spotify Brasil. Outras atrações confirmadas são César Menotti e Fabiano, Maiara e Maraisa, Diego e Victor Hugo, Alok, Matheus e Kauan, George Henrique e Rodrigo, Gusttavo Lima, Pedro Sampaio. Gustavo Mioto, Almir Sater e Jads e Jadson, com entrada gratuita.

Confira as datas dos shows:

13/4 (quinta-feira) – César Menotti e Fabiano

14/4 (sexta-feira) – Maiara e Maraisa / Ana Castela

15/4 (sábado) – Diego e Victor Hugo / Alok

20/4 (quinta-feira) – Matheus e Kauan / George Henrique e Rodrigo

21/4 (sexta-feira) – Gusttavo Lima / Pedro Sampaio

22/4 (sábado) – Luan Santana / Gustavo Mioto

23/04 (domingo) – Almir Sater/Jads e Jadson, com entrada franca

Serviço

A Expogrande será entre 13 a 23 de abril, no parque Laucídio Coelho. Ingressos para a exposição podem ser adquiridos nas bilheterias do parque. Ingressos para os shows musicais estão sendo vendidos no site: www.baladapp.com.br e nas barbearias A Banca.

