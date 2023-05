Prof. João Rocha apresenta pedido de licença e suplente Claudinho Serra será empossado como vereador

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, o Carlão, recebeu na tarde desta segunda-feira (22) o pedido oficial de licença do vereador Prof. João Rocha (PP), que assumirá a vaga de secretário municipal de Governo, na Prefeitura de Campo Grande.

De acordo com o chefe do Poder Legislativo, vereador Carlão, na solenidade de posse o vereador licenciado Prof. João Rocha fará um pronunciamento de 10 minutos e em seguida o suplente de vereador, Claudinho Serra, assume o mandato.

A vaga de vereador será assumida pelo 1º suplente Claudinho Serra (PSDB), que será empossado nesta terça-feira (23), às 9 horas, na sede da Casa de Leis. Acesse também: Dia Livre de Impostos em MS é realizado em mais de 600 lojas nesta quinta-feira

Com informações da assessoria