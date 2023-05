João Rocha assumirá secretaria de Governo da Prefeitura

O vereador João Rocha, líder do PP na Câmara dos Vereadores, pediu afastamento da Casa do mandato e assume essa semana o cargo de secretário de governo, com a missão “de dar entusiasmo e vitalidade” a estrutura administrativa da Prefeitura. Cláudinho Serra, suplente do vereador, é quem substituirá Rocha na Câmara.

A escolha de João Rocha para substituir Marcio Cesar Oliveira da Fonseca foi uma solicitação da senadora Tereza Cristina (PP-MS) para selar a filiação de Adriane Lopes ao partido em Mato Grosso do Sul. Ele ainda confirmou que terá autonomia dentro das atribuições que competem ao cargo, e que o projeto de reeleição de Adriane Lopes é mesmo a pedra de toque da sua ida para o executivo municipal.

