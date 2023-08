Remédio em Casa: Pré-cadastro de pacientes facilita o acesso a medicamentos essenciais

O programa “Remédio em Casa” do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, esta realizando nesta segunda e terça-feira, (22 e 23) o pré-cadastro para a entrega de medicamentos de rotina ou demandas por ordem judicial em domicílio na cidade de Três Lagoas.

Para participar do projeto, os pacientes precisam ser usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e preencher um cadastro prévio do termo de adesão para ser inserido no programa. Este termo será realizado em Três Lagoas das 7h as 11h e das 13h as 17h, no setor de medicamentos especiais – Alto Custo do Estado, que fica à Rua Zuleide Perez Tabox, n. 950, Centro.

Após a assinatura do paciente do termo de adesão, o solicitante se tornará automaticamente candidato ao programa e será informado da sua aprovação no projeto mediante uma ligação ou mensagem via WhatsApp com os dados da entrega. Enquanto não houver sinal desses meios de comunicação, o paciente continua retirando os medicamentos nas farmácias do SUS.

O paciente que estiver em situação de falta de mobilidade, acamado ou não consiga ir pessoalmente para fazer o cadastro, o individuo pode solicitar uma pessoa indicada para representá-lo na retirada dos medicamentos nas Farmácias das Unidades de Saúde, com os documentos oficiais com foto do solicitante e do representante e estar autorizado previamente.

A Secretaria Municipal de Saúde não ira entregar medicamentos controlados que dependem de receita medica a cada retirada. O paciente poderá optar em cadastrar o endereço de entrega em sua residência local ou comercial, caso queria ser retirado em local de trabalho.

Serviço

Em caso de dúvidas sobre o programa, o paciente deve entrar em contato com o SAC pelo e-mail: re[email protected] ou no Whatsapp (67) 99639-0071.