Dia Livre de Impostos em MS é realizado em mais de 600 lojas nesta quinta-feira

Neste ano, a previsão é de que, pelo menos, 600 lojas do Estado participe

A Federação das CDLs (Câmaras de Dirigentes Logistas) de MS realiza nesta quinta-feira (25), a 5ª edição do Dia Livre de Impostos em Mato Grosso do Sul, movimento nacional de conscientização da população acerca da alta carga tributária que encurta o poder de compra do consumidor, compromete o crescimento das empresas e o desenvolvimento do nosso país.

De acordo com Inês Santiago, Presidente da Federação, o evento acontecerá em diversas lojas da cidade, além do Shopping Bosque dos Ipês, Shopping Campo Grande e no Pátio Central Shopping. “O Dia Livre de Imposto chega nas 66 lojas Gazin do Estado, em quatro lojas da Alvorada Materiais de Construção, Multicasa, Jatti Vasos e na Academia Vitamina Mais”.

“Vai ter de tudo, com descontos acerca do tributo que varia de produto a produto. Por exemplo, o perfume tem 69% de tributo, a bicicleta tem 45%, já o vaso de planta tem 35%. Na média, podemos dizer que os itens com os descontos valerão, em média, 35% a 40% a menos, quase metade do valor de qualquer produto”, explica.

Conforme levantamento feito pela FCDL-MS em 2022, o imposto de uma cerveja artesanal é de 42%; combustível 62%; roupa 34%; batom 44%. Do valor pago na energia elétrica, 40% é imposto.

QR Code nas entradas

Para saber as lojas participantes, os shoppings participantes contemplarão com um QR Code na entrada, disponibilizando aos consumidores as lojas participantes e os produtos isentos de impostos no dia. O consumidor pode acessar também o site da FCDL-MS para saber os nomes das lojas participantes, tanto no varejo das ruas, quantos nos shoppings.

Sorteio para o show do Daniel

Pensando na aproximação do Dia Dos Namorados, no dia 12 de junho, o Shopping Bosque dos Ipês proporciona a quem comprar no Dia Livre de Impostos em Mato Grosso do Sul, um cupom quadruplo para concorrer a um ingresso para o show do cantor Daniel, no setor Premium, com um jantar incluso. Além das lojas com corte nos preços, o Shopping do Bosque contará no dia 25 com o estacionamento também sem tributo, com um valor único de R$ 5.

"O Dia Livre de Impostos tem por escopo levantar um debate saudável e produtivo acerca da questão tributária, com vistas a promover as mudanças necessárias para o alcance do equilíbrio fiscal e uma carga tributária mais justa para toda a população" enfatiza Inês.