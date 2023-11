Procon/MS alerta para golpe usando o nome da instituição

O Procon/MS – Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor vem alertando sobre uma tentativa de golpe que utiliza o nome da instituição. O golpe consiste numa falsa notificação que informa abertura de reclamação de um consumidor, com link para que sejam visualizados os detalhes do processo. O conteúdo, no entanto, é malicioso.

O Procon/MS orienta que, antes de abrir as mensagens enviadas por e-mail ou WhatsApp, os dados do remetente devem ser checados, pois as verdadeiras reclamações são oriundas dos canais oficiais e institucionais, com e-mails utilizando o domínio “@procon.ms.gov.br”. Dessa forma, qualquer mensagem cujo remetente não utilize os canais ou domínio oficial do Procon/MS não deve ser aberta.

O superintendente da Amas, Yuri Miranda, reforçou o alerta. “É importante estarmos atentos em relação a esse golpe e nunca clicar em links de mensagens enviadas por e-mail ou whats, antes de checar a procedência”.

O Procon/MS informou ainda que golpe tem sido aplicado em âmbito nacional, envolvendo outros Procons, e que é importante denunciar o recebimento deste tipo de mensagem para [email protected]. No caso de dúvidas, entrar em contato pelo número (67) 3316-9800.

