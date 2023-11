“Roda de Conversa Comunitária” será lançado hoje em Campo Grande

Nesta terça-feira, 7 de novembro acontece o lançamento do projeto Roda de Conversa Comunitária que irá acontecer pelos Bairros de Campo Grande. A iniciativa tem como objetivo aproximar solicitações da população do poder público municipal e permitir que aos moradores influenciem nas políticas públicas de suas regiões.

O projeto é encabeçado pela Subsecretaria Municipal de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande. As rodas de conversa acontecerão nas associações de moradores de cada bairro para serem um canal direto de comunicação entre os moradores e a Prefeitura.

Os moradores poderão expressar suas preocupações, sugestões e necessidades relacionadas a melhorias em suas localidades. Estão inclusas questões como a manutenção de vias não pavimentadas, iluminação pública, limpeza de bueiros, tapa-buracos e outros serviços prestados pelo governo municipal.

O evento de lançamento acontece hoje às 19 horas na Associação de Moradores dos bairros Jardim Botafogo, Morenão, Roselândia e Vicentino, localizado na Rua Canabras, número 307, Jardim Morenão. Todos os moradores são convidados a participar e fazer suas sugestões nas rodas de conversa.

