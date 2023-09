Golpe utiliza nome do Procon-MS para enganar empresas em MS

Estelionatários lançaram um novo golpe, desta vez utilizando o nome do Procon-MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) para enganar empresas por meio de notificações falsas. O golpe se vale de uma linguagem convincente ao informar que o estabelecimento recebeu uma intimação do órgão fiscalizador. No entanto, o e-mail utilizado para a fraude denuncia sua natureza criminosa.

No corpo do e-mail, os golpistas solicitam que o setor de recursos humanos da empresa acesse um link para obter mais detalhes sobre o suposto processo. O Procon-MS alerta que os destinatários dessas mensagens não devem clicar em nenhum link sem antes verificar a autenticidade do conteúdo. A secretaria reforça a importância de checar a origem da mensagem antes de tomar qualquer medida.

O Procon Municipal esclareceu que, até o momento, não recebeu denúncias relacionadas a esse golpe, mas está atento ao modus operandi da quadrilha. Para confirmar a veracidade de mensagens envolvendo o nome da instituição, os destinatários podem ligar para o número (67) 3316-9800. É importante ressaltar que o e-mail oficial do Procon-MS utiliza o domínio “@procon.ms.gov.br”, e qualquer mensagem que não corresponda a esse padrão é falsa.

A secretaria orienta que denúncias relativas a esse tipo de golpe sejam encaminhadas para o e-mail [email protected].