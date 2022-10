Procon de Dourados notifica postos para esclarecer aumento no preço da gasolina

Após denúncias de consumidores relatando práticas abusivas, a equipe de fiscalização do Procon de Dourados (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) notificou postos de combustíveis do município, nesta segunda-feira (17). O objetivo é verificar se houve reajuste no preço da gasolina sem justa causa.

Dessa forma, a ação visa obter informações sobre o motivo do aumento registrado no produto em alguns estabelecimentos nos últimos dias e acontece após registro de denúncias realizadas por consumidores.

Todos os postos de combustíveis de Dourados são visitados pelos fiscais e aqueles que aumentaram os preços da gasolina recentemente são notificado para prestar esclarecimento sobre o reajuste. “Estamos, agora, notificando todos esses estabelecimentos que fizeram esse aumento para que eles possam informar ao Procon o porquê dessa atitude. Se não houver nenhum tipo de justificativa, configura uma prática abusiva, e esses eles estão sujeitos às penalidades previstas na lei”, explica Lenilson Almeida, diretor interino do Procon.

O órgão segue com as visitas e notificações ao longo dos próximos dias e deve penalizar, de acordo com a lei, os postos que comprovadamente alterarem os preços de forma desproporcional.

Em caso de dúvida ou reclamação basta entrar em contato pelos telefones 151, 3411-7792 e 2222-1650 ou enviar mensagem para o e-mail: [email protected]

Também existe o link oficial de reclamações e denúncias, você pode acessar clicando aqui.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.