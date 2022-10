Orquestra Municipal realiza concerto especial de Dia das Crianças

Como parte das comemorações de Dia das Crianças, será realizado um concerto especial pela Orquestra Municipal em homenagem aos pequenos nesta segunda-feira (17), às 20h no Teatro Glauce Rocha, na UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul). A entrada será gratuita.

Serão aproximadamente 200 músicos no palco, divididos entre coro e orquestra, para performar um repertório temático, que passa por diferentes gêneros musicais e foca no público infantil. As interpretações incluem word music, rock, cantigas tradicionais brasileiras e canções criadas a partir de poemas de Manoel de Barros.

A direção musical, regência e criações musicais ficam por conta do músico e maestro titular da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, Eduardo Martinelli. A Orquestra foi criada em 2017 e tem um longo histórico de apresentações no Brasil e no mundo, com importantes solistas brasileiros.

Será feita uma arrecadação de alimentos não perecíveis na entrada do teatro, que serão distribuídos para instituições filantrópicas da cidade. Os ingressos não têm custo e podem ser retirados com uma hora de antecedência do início do espetáculo.

Serviço

O Teatro Glauce Rocha, onde será realizado o concerto, fica na Rua UFMS, s/n.º, no Bairro Universitário. A apresentação começa às 20h desta segunda-feira (17).