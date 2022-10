Marco recebe festival com especialistas em músicas para cerimônia de casamento

A data de 18 de outubro, próxima terça-feira, é para constar na agenda de compromissos de noivos com ou sem data do casamento marcado, namorados ou para quem já divide a vida juntos, mas que planeja um dia se casar. É que nesse dia o Marco (Museu de Arte Contemporânea) vai receber o Festival de Música para Casamento, das 18h às 22h, com entrada gratuita.

O organizador do festival é o experiente cerimonialista casamenteiro Gil Saldanha, que já realizou evento parecido em 2016 e 2017, inclusive, em 2017 no mesmo espaço. Ele explica que os casais vão poder acompanhar seis apresentações, em salas individualizadas, de profissionais especialistas nesse tipo de evento. “São profissionais para o momento da cerimônia que inclui, por exemplo, a entrada da noiva, do noivo, padrinhos, da troca das alianças. Não é para animação da festa do salão. É para a cerimônia dos votos”, explica.

O cerimonialista revela que este detalhe do casamento, muitas vezes, só é lembrado pelos noivos em cima da hora, mas que tem igual importância, por ser um dos mais carregados de emoção e requer sintonia, magia e também memórias, dependendo do repertório escolhido.

No festival do dia 18, vão se apresentar a Banda Urbem, Dueto Dois Pontos, Fábio Catanante, Feeling, Sol Maior e Tríade Musical. Todos vão apresentar seus estilos que vão do jazz à pegada regional, porém os noivos podem pedir audição de músicas nos estilos de cada uma das atrações do evento para depois decidirem por contratação.

“É uma oportunidade única que não acontece em nenhuma situação em Campo Grande. Os casais poderão entrar em todas as seis salas, ficar o tempo que quiserem e ainda prestigiar as exposições que estão ocorrendo do Marco”, explica Gil Saldanha. O cerimonialista casamenteiro ainda destaca que a escolha do local foi exatamente pelo clima tranquilo do museu e também uma forma de valorizar os espaços públicos de Campo Grande que, no caso do Marco, é gerido pela Secic (Secretaria Estadual de Cidadania e Cultura), por meio da Gerência de Patrimônio Cultural da Fundação Estadual de Cultura.

Quem prestigiar o Festival de Música para Casamento vai fugir daquela correria típica das feiras que congregam diversos serviços ao mesmo tempo e acabam tendo interferência de outros ruídos, que não apenas os emitidos por vozes e instrumentos de quem faz o momento da cerimônia. Além disso, várias surpresas e presentes estão reservados, mas, para que tudo saia de acordo com o planejado, é preciso confirmar presença pelo telefone: (67) 99936-0031.

Dicas de ouro para quem vai casar

Casamento rima com planejamento! A dica de ouro é do cerimonialista casamenteiro Gil Saldanha, que completa neste mês 15 anos de serviços na área. Gil circula pelos salões de Mato Grosso do Sul há bem mais tempo, prestando serviço como garçom e pode ver cada bastidor de uma festa, seja ela de formatura, empresarial, posses, aniversários e enlaces matrimoniais. Depois, abriu suas próprias empresas: a Competencce e a Gil Saldanha Eventos Especiais. Antes do grande dia do “sim” é preciso planejar, mesmo que os noivos optem apenas pela cerimônia dos votos sem festa. “Hoje em dia os noivos não precisam de profissionais para dar opinião, pois as opiniões vêm dos pais, dos padrinhos, tem na internet. O casal precisa de uma assessoria para orientar”, diz o casamenteiro.

Gil Saldanha revela que os casais, normalmente, contratam assessoria com pelo menos um ano e meio antes do dia do casamento. Esta antecedência é importante para que, primeiro, os noivos decidam o quanto querem e podem investir, façam a lista de convidados com calma e, até, tenham tempo para modificá-la com o passar do tempo. Um ponto importante quando se faz tudo com bastante antecedência é que o casal vai poder fazer o casamento dos sonhos, independente do tanto de convidados, e sem desperdício de orçamento. “Estamos num momento em que desperdício é uma afronta, é cafona. Luxo, hoje, é inteligência, planejamento. Por isso, quanto antes começar, é melhor e não é preciso ter uma data do casamento. Se o casal tem este desejo, já pode iniciar este processo com autonomia de gosto”, frisa.

Os casais têm autonomia! Esta dica é tanto para os noivos não se sentirem pressionados quanto para os familiares, já que muitas vezes os pais projetam nos filhos a cerimônia que não puderam ter e começam a dar muitos pitacos porque estão ajudando a bancar parte da cerimônia. É um erro impor. Talvez, a prioridade de convidados e detalhes dos pais não seja a mesma dos filhos que vão casar.

Gil Saldanha destaca ainda que os casais também precisam pesquisar antes de contratar um serviço de cerimonialista, pois este vai acompanhá-los no período de preparatório e precisa tratá-los com humanidade e não como cifrões. “É um mercado muito agressivo. Eu, por exemplo, sempre falo da experiência gostosa de serem noivos. Mesmo morando juntos, é uma fase que precisa ser gostosa e não só no dia do casamento”, diz.

