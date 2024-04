Processo seletivo para sete cargos é aberto pela Prefeitura de Caracol

A Prefeitura de Caracol anunciou a realização de um novo Processo Seletivo para preenchimento de sete vagas para profissionais de níveis fundamental completo e superior. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 26.

As vagas são para os cargos de: Auxiliar de Ensino (4); Motorista de Transporte Escolar (2); Professor de Ensino Fundamental – Geografia (1). O candidato deve comprovar o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos.

A carga horária é de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.412,00.

Inscrições e Processo Seletivo

As inscrições são presenciais realizadas na Prefeitura Municipal. A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos e experiência profissional, além de prova prática (para o cargo de Motorista de Transporte Escolar), conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O prazo de validade do Processo Seletivo será de um ano, prorrogável por igual período.

A Prefeitura de Caracol fica localizada na Rua Libindo Ferreira Leite, nº 251, Centro, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para mais informações, acesse o edital completo, por este link.

