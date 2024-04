Polícia é acionada após homem de 28 anos ser encontrado morto em parque de Dourados

Um homem de 28 anos, identificado como Gabriel Yuji Kuwamoto foi encontrado morto no parque Antenor Martins, Jardim Flórida em Dourados, cidade localizada há 250km de Campo Grande.

Logo pela manhã, as pessoas que passavam pelo local avistaram o corpo do homem e acionaram a Guarda Municipal. Um arma de fogo estava do lado do corpo e o veículo de Gabriel também foi localizado próximo ao parque, segundo a Guarda Municipal.

O SAMU( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte do rapaz. A polícia civil e Científica também foi acionado. Ainda não se sabe as causas da morte do rapaz, o caso está sendo investigado como morte a esclarecer.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram