Campo Grande possui menos de 500 unidades da vacina contra dengue

Após a redistribuição das vacinas da dengue para outros estados do Brasil, Campo Grande possui apenas 500 unidades do imunizante para o público alvo, de 6 a 16 anos. A informação foi confirmada pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde da capital).

“Foram devolvidas para o Amapá, e hoje nós temos 500 doses de vacina. É importante dizer que essa devolução não interfere nas pessoas que vão tomar a segunda dose. O Ministério da Saúde garantiu que vai enviar a D2, que é a segunda dose, para todas as pessoas que vacinaram”, declara Rosana Leite de Melo, secretária da Sesau.

Vacina Qdenga

A Qdenga (TAK-003) é um imunizante contra a dengue desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O registro do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023.

A vacina contém vírus vivos atenuados da dengue. Por isso, ela induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. O imunizante é aplicado em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. (Com g1)