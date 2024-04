Executiva Estadual incentiva e pré-candidatos a prefeito do PL planejam inovação em MS

Projetos indicam maior controle de gastos, sistemas mais modernos de gestão em algumas áreas e valorização de servidores

Há 16 semanas do período oficial de campanha, o eleitor de Mato Grosso do Sul começa a vislumbrar suas eventuais opções, e, de forma inédita, tem percebido em várias cidades projetos da direita com vanguarda. Proposta traçada pela Executiva Estadual do PL, que desde 2023 tem costurado a abertura de diretórios municipais e o incentivo a lideranças nas 79 cidades. Política que surge para construir planos de governo ambiciosos nessa região do Brasil.

“Cada lugar tem as suas necessidades, algumas cidades com desafios próprios, porém na maioria dos casos o que se espera é uma máquina pública eficiente. Um governo municipal que seja capaz de representar bem a sociedade, sem desperdícios e que traga soluções efetivas nas principais áreas do orçamento”, avisa o deputado federal Marcos Pollon, presidente regional do PL e mentor do momento competitivo do partido.

Detentor de mais de 100 mil votos em 2022, na sua primeira eleição, sendo o mais bem votado dos deputados federais de Mato Grosso do Sul, Pollon tem sido um espécie de inspiração a “novos pré-candidatos”. Das 400 pessoas que devem garantir nas convenções uma chance de disputar o pleito pelo PL, buscando mandatos de prefeito, vice, ou vereadores, dados internos da sigla já apontam para 70% de estreantes. Renovação no quadro e nas ideias como mostra o desenho de uma futura gestão em Campo Grande.

“Saúde modernizada pela dinamização com as O.S., Educação que irá valorizar mais os professores e funcionários do administrativo a partir da melhor performance e frequência de alunos, além de um choque de gestão que visa acharem na economia do caixa da Prefeitura a quantia de R$ 1 bilhão para investimentos diretos. Sem corrupção e fazendo com coragem o necessário para a cidade se desenvolver novamente”, anuncia o pré-candidato a prefeito de Campo Grande, Rafael Tavares.

Bandeira bolsonarista em todos os cantos

No boletim mais atualizado de pré-candidaturas majoritárias do PL, confirma-se a disputa do partido nas eleições de 2024 em 23 cidades. Nomes que passaram pelo crivo local e no “pente-fino” da Executiva Estadual de Marcos Pollon, em meio a entrevistas técnicas, análise de biografias e das propostas vinculadas ao município que se pretende governar.

Quantidade que já supera a de uma confirmação por semana, devido a capilarização atingida pelo PL de Mato Grosso do Sul. Já chega a 23, a lista das cidades em que a sigla já possui um favorito para se tornar candidato a prefeito nas convenções, programadas para o início do segundo semestre.

