Primeiro hospital para animais silvestres está com 50% da obra concluída

Governo do Estado anuncia os 50% da obra concluída do primeiro hospital de animais do mundo especializado em animais silvestres localizado no CRAS do parque Prosa na Capital.

De acordo com o diretor de Empreendimentos Civis da Agesul, Mozart Gomes dos Santos, a obra de R$ 3,87 milhões está 53% executada. A previsão de entrega é agosto de 2022.

Para o veterinário Lucas Cazati, a unidade será um instrumento importante para pesquisas e preservação ambiental. “Com a construção e entrega desse hospital vamos conseguir maximizar os resultados. Trata-se do primeiro e único hospital especializado somente em animais silvestres. Outro semelhante tem somente nos Emirados Árabes, que é para camelídeos. Mas este hospital vai ser o único especializado na nossa fauna. Isso vai gerar inúmeras pesquisas, gerar resultados, vai reverberar em tirar animais da lista de extinção. É um projeto maravilhoso que graças a Deus e ao governador Reinaldo Azambuja está saindo do papel”, afirmou.

A nova unidade de saúde terá espaços administrativos, salas de cirurgia, ambientes para quarentena e laboratórios para exames. O hospital veterinário vai modernizar o atendimento aos bichos das mais diversas espécies que vivem no Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica e que forem resgatados com problemas de saúde.