CRAS trata dois filhotes feridos de onça parda

O Centro de reabilitação de animais silvestres na Capital, o CRAS localizado no parque Prosa recebeu dois filhotes de onça parda que foram encontrados pela PMA de Costa Rica e inspiravam cuidados.

Os filhotes foram resgatados no dia 6 de abril em uma fazenda em Paraíso das Águas, a 50 quilômetros da área urbana. Eles haviam sido abandonados. A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Costa Rica, que atendeu a ocorrência, informou que a mãe dos animais foi vista à margem do canavial, mas fugiu por causa do barulho de máquinas, deixando os filhotes para trás.

Os animais estão sendo cuidados e serão devolvidos ao seu habitat natural.

QUando chegaram estavam com ferimentos e dificuldades em andar. As duas onças se recuperam bem. Uma delas apresenta alguns ferimentos cutâneos, que estão sendo tratados. A outra não tem lesões. Mas ambas já se movimentam sem dificuldade, após os cuidados especiais recebidos no CRAS.

Elas ganharam peso e começaram a se alimentar de carne, além do leite. Os irmãos agora pesam 1,8 e 2 quilos.

O local é referência e receberá em logo mais o apoio do primeiro hospital do mundo especializado em animais silvestres. De acordo com o diretor de Empreendimentos Civis da Agesul, Mozart Gomes dos Santos, a obra de R$ 3,87 milhões está 53% executada. A previsão de entrega é agosto de 2022.