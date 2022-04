Estúdios da tv e rádio assembléia deverão ser entregues no próximo mês

A reforma no

Dentro de 30 dias o prédio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) deverá ser concluído. As obras segue o cronograma garantindo melhorias e mais acessibilidade em todos os setores do Palácio Guaicurus.

A previsão é de que o projeto acústico do Plenarinho Deputado Nelito Câmara, assim como dos estúdios da TV ALEMS e Rádio ALEMS, esteja concluído em 30 dias. As obras estarão a todo vapor durante o feriado de Tiradentes.

O 1º secretário da Casa de Leis, deputado Zé Teixeira (PSDB), considerou o trabalho desafiador, em especial essa etapa, pois foi estabelecido um novo padrão acústico. “Existia a preocupação com a acústica desses ambientes, por essa razão o nosso projeto visa garantir a otimização do som”, disse.

Agora neste feriado de Tiradentes, as equipes irão desligar a atual subestação elétrica refrigerada a óleo. “Essa subestação existe desde 1986. Vamos instalar novos transformadores a vácuo, modernizando a estrutura e reduzindo possibilidades de riscos, que atenderão a demanda por mais 20 anos”, explicou o arquiteto da ALEMS, Neder Schabib Peres.