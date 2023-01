Primeiro caso de gripe H1N1 do ano

O primeiro caso classificação como H1N1 a ghripe Influenza em Mato Grosso do Sul foi confirmado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) através do boletim epidemiológico divulgado desta quarta-feira (25). O boletim epidemiológico da Influenza é elaborado semanalmente pela Gerência Técnica de Influenza e Doenças Respiratórias, vinculado ao setor de Vigilância em Saúde da SES.

Trata-se de uma moradora da cidade de Aparecida do Taboado. Até então, o Estado havia contabilizado apenas um caso de Influenza, mas sem subtipo definido.

Ao todo, em uma semana, 148 pessoas foram hospitalizadas em todo Mato Grosso do Sul, diagnosticadas com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), chegando a 285 notificações 2023. Na classificação de notificações de SRAG por município, Campo Grande aparece na primeira colocação com 151, seguido de Dourados com 14 e Corumbá com 13 registros de casos prováveis.

