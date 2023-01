“El Ninha” embaralha quatro estações em um único dia

Nos últimos dias o clima anda tão estranho que o Campograndense tem enfrentado diariamente quase todas as estações do ano em um único dia, e tudo isto devido ao fenômeno causado pela El Ninha. Pela manhã está fresquinho, depois esquenta com o sol e quando ninguém espera, as chuvas de verão mudam o clima. De noite tem estado fresco e a população tem diminuído o uso do ar condicionado.

“Todo dia saio de guarda-chuva mesmo com sol, porque chuva ou sol precisamos nos proteger. A lama também prejudica”, Cida Batista, 60 anos, cuidado infantil.

O meteorologista, Natálio Abrão explica que o que a população vem enfrentando faz parte de La ninha. ” A estação do verão é que apresenta as temperaturas mais elevadas e como estamos sob influência de Lá Nina algumas anomalias de temperatura podem ocorrer com alta pressão.. agora as chuvas algumas com grande intensidade e volume com raios e rajadas de ventos fortes, enchentes e inundações está em normalidade anormal seria estiagem frio nevoeiro umidade relativa baixa”, explicou Abrão.

O Corretor de imóveis, José Poccio, 59 anos contou que está morando há 8 anos na Capital, e está acostumado com esta instabilidade mas comentou que o que aborrece é lavar o carro e ter que ficar de olho na mudança brusca. “Antes já estava acostumado de ter que sair sempre com guarda-chuva, agora aqui terei que resgatar tal hábito”, contou Poccio.

“Este tempo doido. Minha filha tem quatro anos e saio com ela bem agasalhada. Agente tem que sair preparada para escapar da chuva, frio e calor”, declarou Ana Cristina de Souza, 30 anos, dona de casa.

Com informações: João Vilalba

Foto: Marcos maluf

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais:

Governo de MS cria fundo Proclima – O Estado Online