Queda no sistema deixa portal e sites do governo do Estado fora do ar  

O Portal MS e todos os sites vinculados ao governo de Mato Grosso do Sul, estão fora do ar, na tarde desta quarta-feira(25). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do órgão.

Todos os sites ligados ao governo, inclusive os de serviço, estão sem acesso, devido a uma queda de sistema.

Em nota, o governo explica que houve uma falha no sistema de energia elétrica, o que provocou a situação que já foi detectado e está sendo reparada pelas equipes da SGI (Superintendência de Gestão da Informação).

O governo ressalta ainda que os serviços de emergência como 190 e 193 não foram afetados e permanecem funcionando.

A previsão de retorno, segundo o governo, é ainda para esta tarde.

