Presidente do SINDASP-MS destaca a importância do Agente Patrimonial após tentativa de estupro no Parque dos Poderes

O presidente do SINDASP-MS (Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Estadual), Orivaldo Duarte Florenciano, destacou a importância fundamental da presença dos Agentes Patrimoniais nas dependências das Secretarias localizadas no Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS), para o reforço da segurança e o combate à violência na região.

A manifestação ocorre após um episódio grave registrado recentemente, em que um homem arrastou uma corredora para a mata e tentou estuprá-la em uma das áreas mais frequentadas do principal parque da Capital, fato que gerou grande preocupação entre a população.

Segundo Orivaldo Duarte, a presença constante dos agentes não apenas garante a proteção do patrimônio público, mas exerce um papel essencial na prevenção de crimes, no apoio à população e na ampliação da sensação de segurança para servidores, usuários do parque e moradores da região.

“A atuação do Agente Patrimonial vai muito além da proteção dos prédios públicos. A nossa presença inibe a ação criminosa e contribui diretamente para a segurança das pessoas que circulam diariamente no Parque dos Poderes. Esse caso mostra o quanto nossa atuação é necessária e deve ser valorizada”, afirmou o presidente do SINDASP-MS.

Reforço na segurança e valorização da categoria

O presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Estadual (SINDASP-MS), Orivaldo Duarte Florenciano também defendeu a valorização dos Agentes Patrimoniais, com investimentos em estrutura, efetivo, equipamentos e capacitação permanente, como medidas indispensáveis para fortalecer a segurança institucional e pública.

O SINDASP-MS reforça seu compromisso com a defesa da categoria, com a proteção da sociedade e com a cobrança de políticas públicas que garantam melhores condições de trabalho e mais segurança para todos.