Jovem é preso em flagrante após abusar de menina de 15 anos, em Coxim

Na tarde dessa quinta-feira (27) um homem de 24 anos de idade, suspeito de ter cometido o crime de estupro de vulnerável, foi preso em flagrante. O caso aconteceu em Coxim, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O registro da ocorrência foi realizado no último dia 23 de novembro.

Segundo informações divulgadas, consta que no domingo (23), a vítima, de 15 anos de idade, estava na casa da sogra em uma confraternização, quando teria sido abusada sexualmente pelo suspeito, após fazer uso de bebida alcoólica.

Após o registro, foram feitas diligências e houve a representação pela Autoridade Policial da prisão preventiva do suspeito, o que foi autorizado judicialmente na presente data.

O suspeito passará por audiência de custódia e será encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim.