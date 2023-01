Presidente da CDLs de MS participa da posse da nova Ministra

A presidente da Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul, Inês Santiago, foi convidada pela nova Ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB) a participar da Cerimônia de Posse, que acontece hoje (05), em Brasília, DF.

Simone Tebet concorreu às eleições presidenciais deste ano e foi a terceira candidata mais votada, com 4.915.423 votos. No dia 27 de dezembro de 2022, seu nome foi anunciado para integrar o time de primeiro escalão do novo executivo federal, como ministra do Planejamento e Orçamento.

A presidente da FCDL se encontra em Brasília para acompanhar a posse da nova Ministra e ressaltou que: “É uma honra participar desse momento memorável para Mato Grosso do Sul e todo Brasil, mormente, pela relevância da pasta no executivo federal que a nossa Ministra sul-mato-grossense assume. Temos a convicção q fará um trabalho de excelência graças a sua tecnicidade, profundo conhecimento, dedicação e amor pelo Brasil Desejamos a Ministra Simone toda sorte de bênçãos porque competência e capacidade de trabalho são atributos inerentes a ela que nos enche de orgulho. A FCDL MS segue a disposição da Ministra em todas as pautas de interesse do varejo sul mato-grossense e de modo geral de todo Brasil, pois, nossos interesses convergem em prol do desenvolvimento do setor produtivo e da geração de emprego e renda.”, exaltou Santiago.

