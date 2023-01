Ao vivo: Comercial enfrenta o Penapolense pela Copinha

O Esporte Clube Comercial está agora em campo, enfrentando o Penapolense pela Copa São de Futebol Junior. A equipe sul-mato-grossense precisa vencer o time paulista para manter o sonho de avançar para a segunda fase do maior torneio de base do mundo.

O adversário, venceu na primeiro jogo o Capivariano e também necessita da vitória para garantir a classificação. O comercial perdeu de goleada pelo Cruzeiro e só a vitória interessa para o time de Mato Grosso do Sul.

A transmissão da partida está acontecendo pelo aplicativo Paulistão Play. Acompanhe o link mais abaixo.

https://paulistaoplay.com.br/content/01857412-85d1-762a-adc8-33a799a5a8cc

