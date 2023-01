Mulher é ferida a tesouradas após discutir com o primo

Uma briga entre primos no Bairro Maria Leite, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande, terminou na delegacia na noite de ontem (4). Conforme o registro policial, um jovem de 18, mordeu e desferiu golpes de tesoura em uma mulher de 29 anos.

Conforme o registro policial, a mulher relatou aos miliares que teve um desentendimento com o primo. Segundo o depoimento, o rapaz mordeu e em seguida desferiu uma tesourada nas mãos da vítima.

Assustada com a situação, a mulher procurou a polícia para registrar a ocorrência contra o primo. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.