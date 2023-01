Prefeitura entrega oito viaturas para GCM nesta sexta

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes entregou na manhã desta sexta-feira (6) oito novas viaturas do modelo Strada, que irão compor a frota de veículos utilizados na fiscalização do trânsito e na mobilidade urbana da Capital. O ato foi realizada no estacionamento do Paço Municipal.

“Iniciando a sexta-feira com boas notícias. Nós estamos avançando, fazendo entregas e melhorando a qualidade de vida da população da nossa cidade, servindo Campo Grande com responsabilidade.

Estamos trabalhando, otimizando nossas equipes e preparando a Capital para um novo tempo, que é de modernização da gestão, em todas as áreas. Pretendemos avançar modernizando os nossos equipamentos públicos, para que as entregas sejam mais rápidas, porque a população tem cobrado isso”, pontuou a chefe do Executivo Municipal.

Os veículos possuem giroflex, sirene e uma caçamba para transporte dos cones e sinalizadores de vias. Os carros serão destinados para o reforço da frota de viaturas da Agência Municipal de Transporte e Trânsito.

A aquisição dos carros vem ao encontro com o objetivo de modernizar, desta maneira agilizar e tornar cada vez mais eficiente a prestação dos serviços e o atendimento ao munícipe.

“Essa entrega faz parte do planejamento da Agetran, juntamente com o município, de renovação das frotas. Estamos muito felizes. Um investimento para nossa cidade na parte de fiscalização e de mobilidade urbana”, disse o diretor-presidente da Agência, Janine de Lima.

O chefe da fiscalização do trânsito da Agetran, Alexandre Nascimento Pinho defendeu que através destes será possível otimizar o tempo de deslocamento até os locais de ações. “Com certeza vai melhorar muito o nosso serviço e o atendimento à população em geral. Outro ponto é a questão da segurança no trânsito, acidentes, vamos ser muito mais ágeis”, frisou.

As picapes foram adquiridas através de uma parceria da Prefeitura de Campo Grande e do Governo do Estado, por meio da Agetran e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul.

O diretor-presidente do Detran de MS, Rudel Trindade pontua que esse convênio contribui com ações de trânsito no município. Segundo ele, o mesmo foi repetido em outras cidades como por exemplo Dourados e Aquidauana. “Investimento em sinalização de alta qualidade, esse é o papel do Detran. Nosso objetivo é promover ações com qualidade e fortalecer o trânsito nos munícipios”, finalizou.

