Peão Sul Mato-grossense é destaque da PBR 2023 em Nova York

Para os amantes de montaria, neste final de semana a etapa da temporada 2023 da PBR acontece no Madison Square Garden, em Nova York aguarda o retorno do Sul Mato-grossense de Ribas do Rio Pardo, José Vitor Leme que após uma lesão retorna às arenas dos Estados Unidos, Competindo hoje (6), pela Professional Bull Riders, a principal liga de Montaria em Touros do mundo.

Aos 26 anos, o atleta está recuperado e espera corresponder às expectativas dos fãs que apostam nele como principal favorito a conquistar a primeira vitória brasileira nesta temporada na série de elite da PBR. O atual campeonato teve início em novembro de 2022 e vai até o mês de maio de 2023, quando o novo campeão mundial será coroado e receberá um bônus de 1 milhão de dólares.

Apesar de ter perdido as primeiras cinco etapas da temporada, Leme mantém chances de brigar pelo tricampeonato mundial, já que ainda serão realizados 17 rodeios antes da final mundial, que acontecerá no Texas, em maio. A principal divisão do campeonato conta com os 40 melhores atletas do mundo, que somam pontos de acordo com seu desempenho a cada etapa e o campeão mundial é definido com a somatória acumulada nas etapas durante a temporada.

Depois de brilhar de forma meteórica no Brasil, onde conquistou o título nacional em 2017, José Vitor Leme estreou nas arenas norte-americanas no mesmo ano. Em menos de dez dias seu nome ficou conhecido em todo o mundo.

Até então desconhecido, Leme desembarcou nos Estados Unidos e parou os oito segundos em todos os touros que montou em menos de dez dias. Resultado, participando somente da conclusão da temporada, por seu desempenho, ele foi campeão da Final Mundial, disputada na época em Las Vegas, e se posicionando em sétimo lugar no ranking mundial logo na sua estreia.

A partir dessa temporada, Leme entrou de vez para a elite da associação, se mantendo constante na briga por títulos, liderando o ranking mundial diversas vezes e quebrando recordes.

Depois de uma chegada nada discreta em 2017, Leme encerrou 2018 e 2019 como vice-campeão. Em 2020, o brasileiro finalmente conquistou seu primeiro título na PBR, repetindo o feito em 2021, quando teve a melhor campanha de um atleta em toda a história do campeonato e estabeleceu diversos recordes, entre eles o fato de ser apenas o segundo a vencer dois campeonato consecutivos.

Conhecido por bater recordes e alcançar marcas históricas, em 2021, Leme estabeleceu as duas maiores notas da história da PBR ao marcar 98,75 pontos e 97,75 pontos (dos 100 pontos possíveis), ambas montando o touro Woopaa. Mesmo em sua curta carreira no campeonato mundial, o brasileiro já é o quinto atleta que mais venceu etapas, o quarto que mais registrou montarias acima dos 90 pontos e o terceiro que mais ganhou premiações na história da PBR.

O atleta, que é considerado o principal fenômeno do esporte Montaria em Touros nos últimos anos, chegou a trilhar o caminho de jogador de futebol na adolescência, com passagens por alguns clubes profissionais do interior do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Porém, a paixão pelos touros e a adrenalina das montarias que ele teve contato durante toda a infância falaram mais alto e ele optou pela carreira nas arenas.