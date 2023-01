Subtentente da PM surta, rouba carro e atropela pedestre

Subtenente da reserva da Policia Militar estava desaparecida desde a última quarta-feira (4), e foi encontrada no fim da tarde de ontem (5), em surto quando roubou um Ford Fiesta vermelho no bairro São Conrado e saiu em alta velocidade. O carro é de uma professora e do marido, representante comercial.

Após seguir em alta velocidade com o carro do casal que ela roubou no bairro Jardim Conrado, atropelou um eletricista que teve leve escoriações e foi levado pelo SAMU e só parou em uma rua sem saída próxima a Base militar.

Segundo a dona do Fiesta roubado a cena era assustadora porque a mulher estava com um corte na cabeça e com o rosto cheio de sangue dizia estar sendo perseguida e tomou a chave do carro e fugiu.

Os policiais que conseguiram pegar a subtenente na rua sem saída, a levaram para o hospital, no qual ela segue internada e após alta será ouvida.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.